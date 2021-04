Let's Dance 2021: Favoriten wählen und Smart-TV, Soundbar oder Tickets gewinnen

Wer gewinnt die 14. Staffel der RTL-Show "Let's Dance" und wird Dancing Star 2021? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab und gewinnen einen 65 Zoll großen UHD-Fernseher von ok., eine Dolby Atmos Soundbar von PEAQ oder Tickets für die "Let's Dance"-Tour im November!

Seit der Kennenlernshow am 26. Februar sind die diesjährigen Tanzpaare bekannt. Seitdem heißt es für die Promis: trainieren, trainieren, trainieren! Gemeinsam mit ihrem professionellen Tanzpartner oder ihrer Tanzpartnerin müssen sie jetzt Woche für Woche mindestens einen neuen Tanz für die Show erlernen. Am Ende jeder Folge muss das Tanzpaar mit der schlechtesten Punktzahl gehen, bis im Finale nur noch drei Paare übrig sind.

Nach den ersten Live-Shows zeichnet sich schon ein Favorit ab. Rurik Gislason kommt sowohl bei der Jury als auch bei den uschauern sehr gut an und ist ein heißer Anwärter auf den Titel "Dancing Star 2021". Doch er hat starke Konkurrenz: Auch Valentina Pahde und Nicolas Puschmann sahnten schon die perfekte 30 ab.

Ist Rurik Gislason auch Ihr Liebling der 14. Staffel? Oder hat es Ihnen ein andere Kandidat oder eine andere Kandiatin angetan? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen ODL 65850UV-TFB 65" UHD Fire TV von ok., eine PSB 400 3.1 Dolby Atmos Soundbar von PEAQ sowie 3x2 Tickets für die "Let's Dance"-Live-Tour, die im November 2021 in zahreichen Städten stattfinden wird. Die Gewinner können die Stadt frei wählen.

April, April, der macht was er will – und gerade die Eisheiligen machen ihrem Namen alle Ehre und sorgen für frostige Temperaturstürze im Mai. Während das Wetter draußen ungemütlich ist, macht man es sich lieber auf dem eigenen Sofa mit einer dampfenden Tasse Kakao gemütlich und sieht zu wie die Promis und Profitänzer der wohl glamourösesten Fernsehshow anmutig übers Tanzparkett schweben. Eine schlechte Bildqualität und ein flacher Sound können einem das Fernsehhighlight jedoch schnell vermiesen. Abhilfe schaffen der brandneue ok. ODL 65850UV-TFB und die Soundbar PSB 400 von PEAQ. Mit ihrem eleganten Design sind sie nicht nur ein echter Blickfang im Raum, sondern bringen im Handumdrehen echtes Kino-Feeling ins heimische Wohnzimmer. Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab!

Der ODL 65850UV-TFB 65“ UHD Fire TV von ok.

65 Zoll

Ultra HD 4K

Integrierte Fire TV Experience

Mit Amazon Alexa steuerbar

Triple Tuner

Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Digital Plus

Micro Dimming

Super Resolution

Digital Theatre System

Farbe: schwarz

Die PSB 400 3.1 Dolby Atmos Soundbar von PEAQ

3.1 Lautsprechersystem mit Wireless Subwoofer

Bluetooth 4.2

Dolby Atmos

DRC für smarten Sound

HDMI (2x IN 1xOUT), USB, AUX-IN, Optical IN, Coaxial Input

220 Watt

Abmessungen (BxHxT) 11,6x7,1x95 cm

Farbe: schwarz

Weitere Informationen zur PEAQ PSB 400 finden Sie hier.

3x2 Tickets für die "Let's Dance"-Tour 2021

2019 tourte "Let's Dance" erstmalig durch 17 Arenen in Deutschland und hinterließ ein begeistertes Publikum mit insgesamt 125.000 Zuschauern. Und auch 2021, mit neuen prominenten Tänzern und einem neuen Programm, soll die Live-Tour zu einem Höhepunkt des Jahres werden! Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet unter www.eventim.de. Weitere Informationen unter: www.semmel.de. 2020 musste die Tour wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Bereits erstandene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab!

