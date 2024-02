Luftbefeuchter für gesundes Klima

Trockene Heizungsluft macht im Winter vielen Menschen Probleme. Abhilfe kann ein Luftbefeuchter schaffen, der für ein gesundes Raumklima sorgt. Der neue AH 680 von medisana vereint drei Funktionen in einem Gerät: Es ist ein Luftbefeuchter mit antibakteriellem Wassertank, ein Wellnesslicht in acht Farben und es gibt ein Aromafach für Pads mit ätherischen Ölen. Die Luftfeuchtigkeit kann nach Wunsch zwischen 45 und 75 Prozent eingestellt werden, es sind drei Intensitätsstufen wählbar. Ist der 2,6 Liter Wasser fassende Tank leer, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Dank zwei austauschbaren Deckeln passt der AH 680 in jedes Raumdesign. www.medisana.de