Parfüm von Frauke Ludowig zu gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: zweimal Parfüm "pur lu by frauke ludowig No. 1".

DER PREIS: Moderatorin Frauke Ludowig präsentiert ihre eigene Beautylinie nur bei QVC: pur lu by frauke ludowig. Alle Produkte der Linie sind "Made in Germany". Die Hauptinhaltsstoffe Bakuchiol und Astaxanthin bilden die einzigartige Natural Skin Lift Pflegeformel und stellen die Basis der Linie dar. Sie sollen für eine ganzheitliche Hautbilderneuerung und Schutz sorgen. Das Sortiment umfasst klassische Gesichtspflegeprodukte, Ampullen und Körperpflege. Nun gibt es auch den Duft "pur lu by frauke ludowig No. 1" Eau de Parfum.