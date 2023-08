Rezept: Vegetarische Burger mit Pulled Schwammerl von Lucki Maurer

Zutaten Fleischersatz:

80 g Austernpilze

80 g Egerlinge

4 Kräutersaitlinge

8 Shiitake

100 ml Austernsauce

Salz

Zutaten Brötchen:

200 ml Wasser

4 EL Milch

35 g Zucker

½ Würfel Hefe

8 g Salz

80 g flüssige Butter

500 g Mehl

1 Ei Butter

Zum Bepinseln:

1 Ei

2 EL Milch

2 EL Wasser

2 EL gerösteter Sesam

Garnitur:

Karotten

Feldsalat

Alabama White Sauce

Wildpreiselbeeren

Zubereitung: Die Pilze der Länge nach in Scheiben schneiden und in einer Schüssel mit der Austernsauce vermischen. In eine flache Reine (Bräter) geben und bei 180 °C im geschlossenen Big Green Egg bei indirekter Hitze mit viel Rauch ca. 30 Minuten garen.