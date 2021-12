Schallzahnbürste Playbrush Smart One X zu gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: die Schallzahnbürste "Smart One X" von Playbrush.

DER PREIS: Das Premium-Modell "Smart One X" von Playbrush zeigt sich im eleganten matt-schwarzen Look, setzt auf extra weiche Borsten und vier verschiedene Putzmodi zur schonenden Pflege empfindlicher Stellen. Nutzern bietet sich die Option, den Härtegrad und die Intensität der Bürste auf ihre individuellen Bedürfnisse abzustimmen. Per Fingerdruck in der App wird der Modus eingestellt und die Schwenkbewegungen für eine besonders schonende Reinigung von Zahnfleisch und Zähnen reduziert. Je nach ausgewähltem Programm, variiert auch die empfundene Borstenhärte. Mehr Infos zur "Smart One X" unter www.playbrush.com.