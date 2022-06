Tickets für Freizeitparks gewinnen: Europa-Park, Movie Park und mehr

Rasante Achterbahnfahrten, aufregende Welten, spektakuläre Shows und Outdoor-Aktivitäten für die ganze Familie: Das Angebot der deutschen Freizeitparks ist vielfältig. prisma verlost Tickets für die beliebtesten Freizeitparks Deutschlands.

Sie können selbst auswählen, für welche der aufgeführten Parks sie gerne Karten gewinnen möchten. Schauen Sie sich in Ruhe an, welche Freizeiparks Ihr Interesse geweckt haben und füllen Sie dann das Formular am Ende des Artikels aus.

Europa-Park in Rust

Foto: Hans-Joerg Haas

Gesamtfläche: 950.000 m²

Preise: Tagesticket ab 55,00 €, Kinder ab 47,00 €, Senioren ab 47,00 €, Sondertarif ab 47,00 €;

2-Tagesticket ab 104,00 €, Kinder ab 86,00 €, Senioren ab 86,00 €, Sondertarif ab 86,00 €

Öffnungszeiten: Sommersaison 26.03.2022 – 30.09.2022 (9 bis 18 Uhr), Halloween 01.10.2022 – 06.11.2022 (9 bis 18 Uhr), HALLOWinter 07.11.2022 – 02.12.2022 (11 bis 19 Uhr), Winterzauber 03.12.2022 – 08.02.2023 & 13.01. – 15.01.2023 (11 bis 19 Uhr)

GEWINN: 2x4 Eintrittskarten Im Europa-Park in Rust erleben Sie Europa an einem Tag, in Rulantica heißt es abtauchen und bei YULLBE warten einzigartige VR-Erlebnisse auf Sie. Insgesamt bietet der Park über 100 Fahrgeschäfte und 13 Achterbahnen. Das Angebot im Europa-Park Erlebnis-Resort ist in den letzten Jahren stark erweitert worden. Mittlerweile umfasst es, neben dem größten Freizeitpark Deutschlands, sechs Erlebnishotels inklusive Camp-Resort, die Wasserwelt Rulantica und das VR-Erlebniszentrum YULLBE. Zudem wurde im letzten Jahr die neue Saison HALLOWinter eingeführt. Und mit Eatrenalin folgt 2022 schon das nächste Highlight. Mehr Infos: www.europapark.de

Saurierpark bei Bautzen

Foto: Saurierpark

Gesamtfläche: 14 ha

Preise: Kinder 0-3 Jahre kostenfrei; Besucher 4-100 Jahre 15 €; Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 13 Jahre) 49 €

Öffnungszeiten: 28. März bis 6. November 2022 täglich von 9 bis 18 Uhr

GEWINN: 3x1 Familienkarte (gilt jeweils für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 13 Jahre) Wie sah die Welt vor 100 Millionen Jahren aus? Der Saurierpark bei Bautzen lässt die Besucher in diese Welt eintauchen. Echter Nervenkitzel erwartet kleine und große Dino-Fans in der Vergessenen Welt. Hinter einer spektakulären, 120 Meter langen Befestigungsanlage aus Beton und Eisen gehen unglaubliche Dinge vor sich. Aber Vorsicht ist geboten! Vielleicht lauern Tyrannosaurus und Co. hinter Bäumen und Sträuchern. Hautnah und mit allen Sinnen kann das Areal erkundet werden, in dem so einige lustige, schaurige und interessante Überraschungen warten. Neu hinzugekommen ist hier ein Forschungslabor - nichts für schwache Nerven! Im Saurierpark kann man klettern, rutschen und vieles mehr. Mehr Infos: www.saurierpark.de

Alpenpark Neuss

Foto: alpenpark-neuss.de

Gesamtfläche: 150.000 m²

Preise: ab 8 € für eine Erlebniswelt, ab 34 € für das Alpenpark Ticket (alle Welten zu einem Preis)

Öffnungszeiten: ganzjährig (Werktag 14 - 20 Uhr, Wochenende & Sommerferien 10 - 20 Uhr)

GEWINN: 4x4 Tickets (einzulösen bis 31.8.2022) Der Aktiv-Freizeitpark bietet vier Erlebniswelten: Almgolf, FunFußball, Kletterpark und Piste. Neben den vier Erlebniswelten und hauseigener Skischule gibt es verschiedene alpine Restaurants sowie das 4 Sterne Superior Hotel Fire & Ice mit Themenzimmern, -suiten und Baum-Chalets. Mit dem Alpenpark Ticket können Sie alle vier Erlebniswelten erleben und zum Alpenheld werden. Das Ticket umfasst 2 Std. Klettern im Kletterpark, 1 Runde Almgolf Master, 1 Runde Almgolf Fun, 1 Runde FunFußball sowie 2 Std. auf der Piste (zum Rodeln oder Skifahren). Mehr Infos: www.alpenpark-neuss.de

Sonnenlandpark Lichtenau

Foto: Carsten Beier

Gesamtfläche: 30 ha

Preise: Eintrittskarte ab 4 Jahre: 17,00 €; Familieneintrittskarte: 58,00 €; Kinder unter 4 Jahre: Eintritt frei; Feierabendkarte ab 16 Uhr: 10,00 €; Geburtstagskind mit Nachweis: Eintritt frei

Öffnungzeiten: 2. April 2022 bis 6. November 2022 täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet; Nov./Feb./März zusätzliche Öffnungstage

GEWINN: 5x1 Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) In der Kombination aus Erlebnispark, Wildpark und Indoorspielplatz erwarten die Besucher über 50 Attraktionen, darunter riesige Hüpfberge, Flöße, Boote, Bagger und vieles mehr. Für Action sorgen Wellenflieger, Schlauchrutschparadies, Nautic-Jet, Butterfly und drei Überschlagschaukeln. Mit der Traktorbahn geht es auf Entdeckungstour direkt durch den großen Wald des Familienparks bis hin zum Riesenrad. Dieser beherbergt ein großes Wildfreigehege mit über 200 Tieren wie Rothirsche, Steinböcke, Mufflons und einen Streichelzoo mit Ziegen, Eseln und Kamerunschafen. Einzigartige Tierbegegnungen erwarten die Gäste bei den Sikahirschen, die man ohne Zaun hautnah füttern und streicheln kann. Das absolute Highlight ist Deutschlands höchster Rutschturm mit 11 Riesenrutschen aus unterschiedlichen Höhen. Selbst wer nicht rutschen mag, sollte den Aufstieg wagen und die tolle Aussicht ins Umland genießen – von der Augustusburg über Chemnitz bis ins Erzgebirge. Für die jüngsten Gäste dreht das Kleinkind-Karussell "Hasenhüpfer". Wer gern länger bleiben mag, kann seit diesem Jahr im parkeigenen modernen Hotel am Sonnenlandpark seinen Urlaub buchen. Mehr Infos: www.sonnenlandpark.de

Movie Park Germany in Bottrop

Foto: Movie Park Germany

Gesamtfläche: 45 ha

Preise: Kinder unter 4 Jahre: Eintritt frei; reguläre Tickets ab 39,90 € (Preise variieren)

März bis November, von 10 – 17/18/19 Uhr, je nach Zeitraum; Halloween Horror Festival 10 - 22 Uhr

GEWINN: 4x1 Ticket In Deutschlands größtem Film- und Freizeitpark in Bottrop-Kirchellen erleben Sie rund 40 Attraktionen, Achterbahnen und Shows in sieben Themenbereichen und lassen sich von bekannten Kino- und TV-Helden in die Welt des Films entführen. Die neue Familienachterbahn "Movie Park Studio Tour", angelehnt an die glorreichen Filmstudios in Kalifornien, nimmt die Gäste mit auf eine bis zu 60 km/h schnelle spannende Hollywood-Studio-Tour mit verschiedenen Sets und Szenen. Tierisch viel Spaß erleben Eltern und Kinder zudem im PAW Patrol-Themenbereich "Adventure Bay". Hier können kleine und große Fans der beliebten TV-Serie die Welt ihrer Hundehelden hautnah erleben. Für alle, die es etwas düsterer mögen, verwandelt sich der Park ab Oktober in das größte Halloween-Event Europas. Mehr Infos: www.movieparkgermany.de

BELANTIS – Das AbenteuerReich in Leipzig

Foto: BELANTIS / Eric Kemnitz

Gesamtfläche: 27 ha

Preise: Kinder unter 4 Jahre: Eintritt frei; reguläre Tickets ab 24,90 € (Preise variieren)

10 – 17 Uhr; während der Sommerferien (in Mitteldeutschland) 10 - 18 Uhr; an den Halloween-Tagen 10 - 20 Uhr

GEWINN: 4x1 Ticket Der Freizeitpark in Leipzig hat mehr als 60 Attraktionen und Shows für Entdecker (Sanft), Abenteurer (Mittel) und Mutige (Intensiv) zu bieten, so dass für alle Altersklassen und jeden Geschmack etwas dabei ist. U.a. gibt es in BELANTIS vier Achterbahnen. Neu im Programm sind die Shows "Schenk mir ein Liebkosewort" und "Träume nicht dein Leben…" Mehr Infos: www.belantis.de

