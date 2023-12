Tür 12: Gewinne mit Walbusch Tickets zum Eröffnungsspiel der Handball-EM in Düsseldorf!

Erlebe den Bundestrainer & sein Team live bei der Handball-EM. Jetzt mit Walbusch 2 Tickets fürs Eröffnungsspiel in Düsseldorf gewinnen!

Ob Handball-Nationalmannschaft oder Bundesliga-Teams, Walbusch engagiert sich beim Handball und stattet Spieler mit passgenauer Mode aus. Für die Heim-EM schickt das Modeunternehmen aus Solingen nicht nur das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit maßgeschneiderten Outfits auf Reisen zu den Austragungsorten – der Coach selber trägt auch diese Saison wieder viel von Walbusch, was auch regulär zu kaufen ist.

Der gebürtige Isländer Alfred Gislason ist eine Trainerlegende. Mit dem THW Kiel hat er alle großen Titel gewonnen, seit 2020 ist er Bundestrainer der Deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer. Walbusch trägt der gebürtige Isländer nicht nur zu offiziellen Anlässen. Mode dürfe Nichts sein, das schnell kaputt geht, man müsse die Qualität auch beim Tragen spüren, so Gislason.

Auch der langjährige Nationaltorwart Andreas Wolff ist nicht nur in maßgeschneiderten Walbusch Outfits unterwegs. Kürzlich war er auch bereit, die Jogger-Jeans gründlich zu testen. Das Fazit: Die Hose macht alles mit.

Die Heim-Europameisterschaft der Handballer ist der erste sportliche Höhepunkt des Jahres. Zusammen mit unserem Partner Walbusch verlosen wir Tickets, die so nicht mehr zu kaufen sind. Erleben Sie mit einer Begleitperson das ausverkaufte Eröffnungsspiel in Düsseldorf live. Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit und seien Sie dabei, wenn in der Merkur-Spielarena das Spiel Deutschland – Schweiz vor 50.000 Zuschauenden angepfiffen wird.