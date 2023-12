Tür 4: Gewinne 6 kostenfreie Monate RTL+ Max!

Zu RTL+ Max

RTL Deutschland bündelt auf RTL+ ab sofort alle Mediengattungen in einem Abo und in einer App. Das erste deutsche All Inclusive Entertainment Paket ist erfolgreich gestartet und bietet im „RTL+ Max“ Paket über die mobile App und das Web für 9,99 Euro pro Monat (für die ersten drei Monate, danach 12,99€) ein umfangreiches Angebot crossmedialer Inhalte. Teil des Pakets sind über 55.000 Programmstunden an Video- und TV-Entertainment, über 120 Millionen Musiktitel und damit alle im Musikstreaming gängigen Kataloge und Künstler:innen, mehr als 100.000 Hörbücher und Hörspiele von Top-Verlagen und -Autoren sowie mehrere tausend Podcast Formate, darunter rund 200 erfolgreiche Eigenproduktionen von RTL+. Vervollständigt wird das Angebot durch Magazintitel von Gruner + Jahr. Mit rund 4,5 Millionen Abonnent:innen ist RTL+ schon jetzt der führende deutsche Streamingdienst.