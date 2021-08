Urlaub zu gewinnen: Ungebrochene Reiselust

Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht ganz überstanden, aber die niedrigen Inzidenzen und die entspanntere Lage im Sommer machen das Reisen wieder möglich. Bei uns können Sie jede Woche Reisen gewinnen.

Nach rund einem halben Jahr Beherbergungsverbot und anderen Reisebeschränkungen kehrt so langsam Entspannung ein, und die Koffer dürfen wieder gepackt werden. Zwar müssen Touristen auch innerhalb Deutschlands noch mit Einschränkungen rechnen, Urlaub ist aber möglich. Wer also kein Problem damit hat, in der Hotelanlage in den ausgewiesenen Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, seine Daten zwecks der Kontaktverfolgung beim Besuch einer Freizeiteinrichtung abzugeben und ab und zu seinen Impfpass oder ein negatives Testergebnis vorzuzeigen, darf sich auf Abwechslung abseits vom Alltag freuen. Auch Museen und Sehenswürdigkeiten wie Schlösser haben größtenteils wieder mit angepassten Konzepten geöffnet, sodass Städtetrips eine gute Alternative zum Urlaub in der Ferne sein können.

Deutschland steht als Reiseziel nach wie vor hoch im Kurs. Im Jahr 2020 verbrachten laut der Deutschen Tourismusanalyse der BAT-Stiftung über 55 Prozent der Deutschen ihren Haupturlaub in Deutschland. Bayern war der Umfrage zufolge das beliebteste Inlandsreiseziel – noch vor dem gefragten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Österreich, gefolgt von Italien und Spanien, war das beliebteste europäische Reiseland der Befragten.

Dass die Tendenz auch in diesem Jahr wieder zu Deutschlandreisen geht, zeigte sich bereits bei der prisma-Trend-Befragung Anfang des Jahres: 84 Prozent der Befragten sprachen sich für einen Urlaub im eigenen Land aus. Knapp 60 Prozent der Leser gaben aber auch an, ins europäische Ausland reisen zu wollen. Nur gut 20 Prozent wollten außerhalb Europas verreisen. Besonders die Nachbarländer Österreich (65 Prozent), Niederlande (54 Prozent) und Frankreich (44 Prozent) sind bei den reiseaffinen Lesern beliebt. Egal, wo die Reise auch hingeht, wichtig ist auf jeden Fall, sich vor Reiseantritt über die geltenden Vorschriften am Urlaubsort zu informieren und sich gegebenenfalls um einen Nachweis (geimpft, getestet, genesen) zu bemühen.

Kurzurlaub am Fuße der sagenhafen Burg Hohenzollern (Teilnahme bis 13. August)

prisma schickt Sie in den Urlaub – genauer gesagt nach Hechingen in Baden-Württemberg zwischen Tübingen und dem Bodensee. Das Hotel Brielhof befindet sich am Fuße der Burg Hohenzollern in einem Haus, das 1602 erstmalig erwähnt wurde. Besonders sehenswert ist die Deckenbemalung im Fürstenzimmer. Die Burg wird bis heute vom Prinzen von Preußen geführt. Sie bietet einen faszinierenden Ausblick auf die Region Zollernalb und kann bei Führungen besichtigt werden. www.hotel-brielhof.de.

Verlosung: prisma und das Hotel Brielhof verlosen viermal je drei Übernachtungen im Doppelzimmer der Kategorie Standard inklusive dreimal Frühstück, einem Drei-Gänge Abendmenü sowie einmal freiem Burgeintritt. Einfach bis zum 13.8.2021 unter 01379/88 50 23* anrufen. Viel Glück!

Erlebnisse für die ganze Familie (Teilnahme bis 13. August)

Quer durch Europa an nur einem Tag reisen und dabei rasante Achterbahnen und tolle Wasserwelten erleben? Im Europa-Park ist dies möglich. Auf die Besucher wartet unter anderem die mehr als einen Kilometer lange Holzachterbahn Wodan, die bis zu 100 Stundenkilometer schnell ist. Wer es lieber gemütlich hat, kann mit den Piraten in Batavia in See stechen. Vom Euro-Tower aus bietet sich eine tolle Aussicht über den gesamten Park. prisma schickt gleich drei Familien in den Europa-Park. Die glücklichen Gewinner können ihren Gutschein innerhalb von drei Jahren einlösen – außer im August. www.europapark.de.

Verlosung: prisma und der Europa-Park verlosen dreimal eine Übernachtung im Vier-Sterne Erlebnishotel für zwei Erwachsene und zwei Kinder mit Frühstück und Park-Eintritt an zwei Tagen (ohne Anreise). Einfach bis zum 13.8.2021 unter 01379/88 50 24* anrufen.

Kurzurlaub im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal (Teilnahme bis 6. August)

Weinkultur pur, Rheinschifffahrt, verschiedene Routen für Rad- und Wandertouren sowie zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Koblenz – das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal hat viel zu bieten. Das frisch renovierte Baum‘s Rheinhotel in Bad Salzig, nur sieben Autominuten von Boppard entfernt, mit sonniger Außenterrasse ist der Ausgangspunkt für Ihre Urlaubserlebnisse. Der Gewinn beinhaltet dreimal Frühstücksbuffet sowie zweimal ein Drei-Gänge-Abendmenü.

Verlosung: prisma und das Baum's Rheinhotel verlosen viermal je drei Übernachtungen im Doppelzimmer in der Zimmerkategorie Standard. Einfach bis 6.8.2021 unter der 01379 / 88 50 20* anrufen und gewinnen. Viel Glück!