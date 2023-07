Verlosung: Gewinne das Buch "Fischverliebt"!

Als Fischexpertin präsentiert Hella Witte in „Fischverliebt“ all ihr geballtes Fachwissen rund um die Meeresbewohner. Von Fischkunde über die richtige Ausrüstung bis hin zur richtigen Fischpräparationen gibt sie viel Wissenswertes aus ihrem großen Erfahrungsschatz preis.

Zum Buch

Hella Witte ist mit ihrem Geschäft „Fisch Witte“ eine der Institutionen auf dem weltweit bekannten Münchner Viktualienmarkt. Seit der Eröffnung 1985 ist „Fisch Witte“ eine wahre Schatzperle für alle Fischliebhaber geworden. Das liegt vor allem an der exquisiten Qualität der Ware und den köstlichen Gerichten, die sie den Gästen aus nah und fern anbietet. Zugleich haben sich über die Jahre vor und hinter der Ladentheke außergewöhnliche Geschichten ereignet. Nun endlich hat Hella Witte das alles in einem Buch aufgeschrieben und erzählt mit viel Leidenschaft in dem Band „Fischverliebt“ über die Höhen und Tiefen und warum die Meeresbewohner sie so sehr faszinieren.