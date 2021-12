Wandkalender von ars vivendi zu gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: 5 x 1 Wandkalender von ars vivendi.

DER PREIS: Die ars vivendi Kalender sind nicht nur praktisch, sondern auch echte Hingucker – ob am Schreibtisch, in der Küche oder im Wohnzimmer. Im Wandkalender "Italienische Reise" zeigen uns außergewöhnliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Helmut Schlaiß, wie Goethe das Land Italien bewunderte. Eine traumverlorene, schwärmerische Zeitreise in zwölf Monatsblättern im Format 70x50 cm. Mehr Infos unter www.arsvivendi.com.