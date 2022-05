Zum Konzert von Paul Anka

Seine Fans werden sich an die von ihm geschrieben Hits wie "Diana", "Put Your Hands on My Shoulder" oder "My Way" erinnern. Paul Anka hat insgesamt 29 Alben veröffentlicht, die sich mehr als 60 Millionen Mal verkauft haben. Jetzt kommt der kanadische Entertainer 15 Tage vor seinem 81. Geburtstag nach Deutschland, um seine größten Hits live begleitet von einer Band vor Publikum zu präsentieren.