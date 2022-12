sleeperoo-Erlebnisnacht zu gewinnen

DER PREIS: sleeperoo ermöglicht Erlebnisnächte in Design|sleep Cubes an außergewöhnlichen Orten, indoor und outdoor vor der eigenen Haustür. Das Angebot reicht vom Erlebnis "Nachts im Museum" oder in Thermen über Naturspots im Wald oder am See, auf Alpakakoppeln bis hin zu mittelalterlichen Burganlagen oder am Strand. Die futuristischen Erlebnisbetten sind komfortabel ausgestattet mit nachhaltigen Materialien wie einer 1,60 x 2 m Sojaölkernmatratze, Schafschurwoll- und Bambusdecken. Große Panoramafenster sowie ein transparentes Dach bieten die Gelegenheit für ein Erleben mit allen Sinnen. Zur Nacht im sleep Cube erhalten Gäste eine vegane Chillbox mit Snacks und Getränken sowie allerlei Nützlichem für die Nacht von nachhaltigen Anbietern. Toilette und Waschgelegenheit befinden sich immer in fußläufiger Entfernung. Eine Übersicht zu den sleeperoo-Spots gibt es hier.