| Verlosung

Weihnachten steht vor der Tür. prisma hat die passenden Geschenke für Sie und Ihre Lieben. Einfach bis zum 13. Dezember die entsprechende Rufnummer wählen. Mit ein bisschen Glück gehören Sie zu unseren Gewinnern.

Hier unsere Gewinnspielpreise im Überblick:

5-Gänge-Menü bei Alfons Schuhbeck

Bayerische Schmankerl treffen auf italienische Spezialitäten – eine Verbindung, die Geschmacksknospen und Augen gleichermaßen erfreut: In Schuhbecks Südtiroler Stuben vereint sich bayerisch-mediterrane Küche mit stilvollem Ambiente und Münchner Charme. Das Restaurant liegt direkt am Platzl, zwischen Viktualienmarkt und Maximilianstraße in München. Wir verlosen 2 Gutscheine für ein 5-Gänge-Menü (je 2 Personen) in Schuhbecks Südtiroler Stuben. Anfahrt auf eigene Kosten. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 11*

Flusskreuzfahrt zu den schönsten Städten am Rhein

Eine winterliche Kreuzfahrt auf dem Rhein von Köln nach Straßburg durch die verträumt-romantische Landschaft des Mittelrheintals – die Reise an Bord der festlich geschmückten Amadeus Imperial garantiert eine Vielzahl an Eindrücken und führt die Passagiere unter anderem zu den Weihnachtsmärkten in Koblenz, Rüdesheim, Speyer. Wir verlosen eine 5-tägige Reise für 2 Personen in einer Außenkabine im Wert von 1.698 Euro von Köln nach Straßburg vom 28. November bis 2. Dezember 2020. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 12*

Relaxsessel mit Massagefunktion

Entspannende Massage und modernes Wohnaccessoire in einem – der Relaxsessel RC 410 vom Gesundheitsexperten Medisana macht’s möglich. Die verschiedenen integrierten Funktionen sorgen für eine intensive und individuell abstimmbare Massage für den gesamten Rückenbereich. Die zuschaltbare Wärmefunktion rundet die Massage zu einem echten Wohlfühlerlebnis ab. Wir verlosen 2 x 1 Relaxsessel RC 410 mit Massagefunktion im Wert von je 399,95 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 13*

Drucker plus Tintenflaschen

Der EcoTank ET-3750 ist ein Multifunktionsdrucker, der sich durch besonders günstige Druckkosten auszeichnet – und keine kleinen Tintenpatronen nutzt, sondern große Tintentanks hat. Eine Tankfüllung entspricht etwa der Tintenmenge von 88 handelsüblichen Patronen. Der Epson EcoTank ET-3750 druckt bis zu 500 Seiten für einen Euro. Wir verlosen einen Drucker Epson EcoTank ET-3750 inklusive vier Tintenflaschen im Gesamtwert von 479,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Einfach anrufen unter: 01379/88 85 14*

2 x 1 Moccamaster

Die handgemachten Moccamaster-Filterkaffeemaschinen überzeugen mit Qualität, zeitlosem Design und perfekter Brühtemperatur. Der Gewinner des Haus & Garten-Tests 2019 sowie LifeStyle Awards ist in mehr als 20 Farben erhältlich. Mit Hilfe des neuen Auswahlschalters halbvoll/voll ist bester Kaffeegenuss auch bei kleinen Mengen garantiert. Wir verlosen 2 x 1 Filterkaffeemaschine KBG Select (freie Farbwahl) im Wert von je 270 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 15*

2 x 1 Alarmanlage mit Smart-Home-Funktion

Glasbruchmelder, Bewegungsmelder, Tür- und Fensterkontakte, verdeckte Fensterkontakte, Erschütterungssensoren: Eine Alarmanlage, etwa von Olympia, bietet Schutz vor Einbrechern und vereinfacht mit Smart-Home-Funktionen den Alltag. Der Einbau dieser elektronischen Helfer ist unkompliziert, neben der Basiseinheit verfügt die Anlage über umfangreiches Sicherheitszubehör. Zudem ist die Alarmanlage per App steuerbar. Wir verlosen 2 x 1 Alarmanlage mit Smart-Home-Funktion ProHome 8762 der Marke Olympia im Wert von jeweils ca. 250 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 16*

10 Provence-Pfannen

In der kalten Jahreszeit schmeckt ein leckeres Pfannengericht besonders gut. Mit der Provence-Bauernpfanne von Küchenprofi lassen sich zahlreiche Köstlichkeiten zubereiten. Die Bauernpfanne besteht aus emailliertem Gusseisen und ist für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet. prisma und die Heilsarmee verlosen 10 Provence-Bauernpfannen von Küchenprofi im Wert von je 80 Euro. Die internationale Hilfsorganisation kümmert sich insbesondere zur kalten Jahreszeit um Menschen ohne Wohnung und versorgt sie mit einer warmen Mahlzeit. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 17*

4-teiliges Reiseset

Die Wahl des passenden Koffers ist wichtig für jede Reise. Das Gepäck sollte robust und geräumig sein – wie etwa die Reisetrolleys ELBE samt aufsetzbarem Beautycase. Die Trolleys besitzen eine kratzresistente Oberfläche, eine praktische Inneneinteilung sowie ein Schloss mit TSA-LOCK®-Funktion. Wir verlosen ein 4-teiliges Kofferset travelite ELBE (hochwertige Reisetrolleys [4-Rad] in den Größen L, M erweiterbar, S sowie ein passendes Beautycase) im Gesamtwert von 479,90 Euro. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 18*

Tickets für "The Bar at Buena Vista"

In ihren Stimmen und Erinnerungen glimmt das Feuer längst vergangener Tage: Die Grandfathers of Cuban Music lassen mit ihren außergewöhnlichen Lebensgeschichten und dem musikalischen Zauber Kubas das Havanna der vierziger und fünfziger Jahre aufleben. Vom 15. März bis 19. April 2020 ist die Show „The Bar at Buena Vista“ in Deutschland in 24 Städten zu sehen. Wir verlosen 3 x 2 Tickets jeweils für Leipzig, Dortmund, Hamburg, Köln, Stuttgart im Wert von je 75 Euro pro Karte. Einfach anrufen unter: 01379/88 85 19*