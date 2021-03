Das große prisma-Ostergewinnspiel

Das Osterfest steht vor der Tür, und passend dazu verlost prisma tolle Preise. Machen Sie bis zum 5.4.2021 mit und gehören Sie mit etwas Glück zu den Gewinnern!

3 x Patentpullover von Walbusch Der Patentpullover mit modischen Blockstreifen von Walbusch besteht aus reiner Baumwolle und wurde in Italien hergestellt. Das Material fühlt sich wunderbar weich an und wärmt an kühleren Frühlingsabenden, ohne zu beschweren. Der Patentstrick streckt optisch und wirkt schön sportlich. Nennen Sie unten im Formular für diesen Gewinn Ihre Wunschgröße. www.walbusch.de

1 x Quellenhof Luxury Resort Passeier Wohlverdient! Gewinnen Sie Ihren persönlichen Wohlfühl-Urlaub „Deluxe“ im Quellenhof Luxury Resort Passeier, Südtirols größtem und exklusivstem Sport- und Spa-Resort! Es erwarten Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Gourmet-Halbpension und allen Quellenhof-Verwöhnleistungen. www.quellenhof.it

4 x Pebble Gear Kids Tablet Mit den Pebble GearTM Kids Tablets erhalten Kinder zwischen drei und acht Jahren sicheren Zugang zu digitalen Inhalten mit exklusiven Disney-Lizenzen – mit elterlicher Kontrolle, ohne In-App-Käufe oder Pop-ups. Wir verlosen jeweils ein Set der vier Versionen mit Tablet, Display-Schutz und Tasche. www.pebble-gear.com

20 x Ravensburger "Lotti Karotti" Das Hasenrennen um die Karotte auf dem Hügel ist seit 20 Jahren ein Renner. Millionenfach halten Kinder begeistert die Luft an, wenn einer an der Karotte dreht und sich ein Feld auf dem Laufweg plötzlich in eine tückische Fallgrube verwandelt. Der Klassiker sorgt bei der ganzen Familie für Stimmung. www.ravensburger.de

5 x Back- und Deko-Ideen zu Ostern Backen, Brunchen, Basteln oder doch das Eiersuchen mit der Familie – was macht Ihnen Ostern am meisten Spaß? Bei Tchibo gibt es jetzt vielseitige Backhelfer, festliche Deko-Ideen und Geschirr mit niedlichem Aquarell-Print. Die Osterkörbchen unterstützen bei der Jagd nach süßen Überraschungen. Das Ganze in pastelligen Frühlingsfarben, so können die Feiertage kommen! Gewinnen Sie einen von fünf 100-Euro-Gutscheinen. www.tchibo.de

3 x Curaprox Hydrosonic pro: Die Perfektionistin mit dem pfiffigen Knick So unschuldig, wie sie in ihrem eleganten, weißen Design aussieht, so dicke hat sie es in ihrem kleinen um zehn Grad geknickten Kopf. Sanft und schonend mit sieben individuell einstellbaren Powerstufen und drei verschiedenen Bürstenköpfen wird jeder einzelne Zahn – selbst bei Zahnspangen – perfekt gereinigt. www.curaprox.com

2 x THOMAS-Staubsauger mit gesundem Frische-Effekt im Wert von 300 Euro Der praktische CYCLOON HYBRID kombiniert zwei Sauger in einem: Mit der AQUA-Box bindet er hygienisch Feinstaub in Wasser, die ZYKLON-Filterbox ist ideal für die schnelle Trockenreinigung. Die Boxen können je nach Bedarf einfach gewechselt werden. www.robert-thomas.de

1x ELITE Design-Musiksystem von sonoro im Wert von 449 Euro Das ELITE bietet FM und DAB+ Digitalradio, Internetradio, WLAN-Anbindung, CD-Player, unterstützt diverse Streamingdienste und ist einfach zu bedienen. Der 360-Grad-Lautsprecher verteilt den Klang gleichmäßig im Raum. Das handgeschliffene Holzgehäuse ist mit Klavierlack veredelt und passt in jedes Zuhause. www.sonoro.de

Sie sind an einem oder mehreren der Produkte interessiert? Dann versuchen Sie doch einfach Ihr Glück. Wählen Sie im Formular das Produkt oder die Produkte Ihrer Wahl aus (Mehrfachnennungen möglich!), füllen Sie anschließend das Formular aus und klicken Sie auf "Absenden"*. Einsendeschluss ist der 5. April 2021. Viel Glück!

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.