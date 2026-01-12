Dick im Geschäft

prisma: Dick, Du bist nach vielen Jahren wieder aktiv geworden und bringst am 23. Januar Dein neues Album „Back For Good“ heraus. Worum geht es da?

Dick Brave: Wir wollten ursprünglich ein Album machen, das ausschließlich aus Comeback-Songs besteht. Das passt ja. Die Message lautet: Dick Brave wird dieses Mal bleiben.

Aber Comebacks als einziges Thema reichten nicht aus, oder?

Genau. Auf dem Album sind Songs, die entweder Comebacks waren oder bei denen ein Comeback eine Rolle spielt, also „Back For Good“ zum Beispiel. Und wir wären auch schon früher fertig geworden, wenn es dabei geblieben wäre, aber dann haben wir gedacht: Nur Comeback-Songs, das reicht nicht. Wir brauchen auch modernere Stücke. Also haben wir noch Breakthrough-Songs hinzugenommen, also Lieder, mit denen Menschen berühmt geworden sind in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel Taylor Swifts „Shake It Off“.

Dick behauptet ja immer, er hätte alle Lieder selbst komponiert oder zumindest mitgeschrieben. Man erkennt die vermeintlichen Originale im Rockabilly-Gewand auch nicht unbedingt direkt wieder.

Und weil die Kreativität so groß war, wurden aus zehn schnell 20 Songs. Daher haben wir jetzt ein Doppelalbum, was wiederum dazu führt, dass die Fertigstellung ein bisschen länger gedauert hat. Dafür ist es sehr viel schöner und schlüssiger.

Wie meinst du das?

Also, wenn ich jetzt zum Beispiel „Back For Good“ nehme – da ist ja dieses ganze Dramatische so ein bisschen positiviert worden, in einem etwas flockigeren Ablauf.

Was sagt denn ein gewisser Gary Barlow dazu?

Ich habe ja „Back For Good“ mit Gary Barlow zusammengeschrieben.

Ach ja.

Und dann hat Gary den Song für Take That genommen und ihn einfach in seiner Version veröffentlicht. Dick Brave hat aber den Auftrag, den Leuten die Originalversionen solcher Songs nahezubringen.

Natürlich, jetzt wird ein Schuh draus.

Die nächste Single wird aber tatsächlich ein Cover sein, nämlich „Beautiful Things“ von Benson Boone. Und das wird das erste Mal sein, dass wir ihn zumindest Social-Media-mäßig mal taggen und sagen: Guck doch mal, wie gefällt dir das?

Also kennst Du bislang gar keine Reaktionen von Kollegen auf die Songs?

Ich kenne eine Reaktion von einer sehr prominenten Persönlichkeit auf das erste Album, die uns daraufhin sogar zu ihrer Hochzeit eingeladen hat. Das war Pink, die bei einem unserer Live-Konzerte in Luxemburg plötzlich neben der Bühne stand und sich das angehört hat. Wir haben gedacht, sie verklagt uns gleich, aber nein – die fand‘s toll.

Es gibt ja so einen großen Mythos um Dick Brave, und Ihr macht euch auch die Mühe, diese Riesengeschichte immer weiter fortzuschreiben. Man wartet förmlich drauf, dass es eine Buchreihe oder einen Film dazu gibt.

Nicht schlecht. Also, zunächst gibt es dieses tolle neue Album. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere. Dick Brave hat ja ein sehr bewegtes Leben gehabt – vor allen Dingen auch in den letzten Jahren. Da ist halt sehr viel passiert. Das erste, was kommen wird, ist eine Graphic Novel. In den ersten drei Videos zur Platte erzählen wir ein wenig, was bei Dick in den vergangenen zwölf Jahren passiert ist. Das gibt es als kleines Comicheft zum Vinyl-Boxset des Albums dazu. Und natürlich wäre es schön, wenn es in naher Zukunft mal eine Dick-Brave-Doku geben würde. Der eine oder andere Produzent hat sich dazu schon gemeldet.

Obwohl Sasha nur ein Konkurrent ist, kann man ja davon ausgehen, dass Dick eine längere Pause einlegen wird, wenn es von Sasha wieder neue Musik geben wird – es wäre wohl fatal, wenn sich beide mal zufällig on the road begegnen würden, oder?

Es ist nicht total ausgeschlossen, dass es mit Dick Brave zügiger weitergeht. Die Freundschaft zwischen Sasha und Dick ist ja noch ein zartes Pflänzchen. Aber man kann nie ausschließen, dass es da noch mal eine Art der Zusammenarbeit geben wird.