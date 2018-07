"Die ultimative Chart Show"

Von Andreas Schöttl

Oliver Geissen stellt in seiner "Ultimativen Chart Show" bei RTL die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten vor. Das passt wunderbar in die aktuelle Jahreszeit.

Beinahe 150 Sendungen hat "Die ultimative Chart Show" seit ihrer TV-Premiere vor rund 15 Jahren nun schon auf dem Buckel. Umso erstaunlicher ist, dass es Gastgeber Oliver Geissen doch immer wieder gelingt, den Countdown für ein musikalisches Thema zu zählen, das er in all den Jahren noch nicht behandelt hatte. Passend zur heißen Jahreszeit ist er in einer neuen Ausgabe auf das Naheliegende gekommen: Was ist der erfolgreichste Sommerhit aller Zeiten?

Zwischen beschwingten Pop-Klängen, mediterranen Rhythmen und Latino-Flair gibt es auf der Bühne einige "Blüten" auf die Ohren, von denen mancher vielleicht gehofft hätte, sie wären im Reich des Vergessens verwelkt. Darunter: Loonas "Bailando", Los Del Rio mit ihrem "Macarena" oder "The Ketchup Song" von, naheliegend, Las Ketchup. Bei Geissen auf der Couch erinnern sich unter anderem die Moderatorin Sonya Kraus, Schauspielerin Janine Kunze und Sänger Pietro Lombardi an ihre schönsten und womöglich wildesten Urlaubserlebnisse.

Quelle: teleschau – der Mediendienst