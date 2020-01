| "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!"

Zwölf mehr oder weniger prominente Kandidaten sind 2020 ins RTL-"Dschungelcamp" gezogen. Doch in der zweiten Woche lichten sich die Reihen: Folge für Folge muss ein Bewohner das "Dschungelcamp" verlassen. Hier erfahren Sie, wen es diesmal getroffen hat.

Günther Krause, der ehemalige Bundesverkehrsminister und erste Politiker im "Dschungelcamp", zog aus gesundheitlichen Gründen schon einen Tag nach dem Einzug die Reißleine. Er stieg bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" nach nur einer Übernachtung im Camp aus. Die anderen Kandidaten zeigten sich widerstandsfähiger. Bislang hat trotz einiger Androhungen noch kein weiterer Promi freiwillig das "Camp" verlassen. Der berühmte Satz "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" fiel lediglich bei Daniela Büchners Dschungelprüfung.

Doch nach den ersten sieben Tagen im "Dschungelcamp" haben nun die RTL-Zuschauer das Wort. Sie entscheiden Folge für Folge mit ihren Anrufen, wer das Camp verlassen muss und wer weiter im Dschungel schlafen darf - bis zum Finale am Samstag, 25. Januar 2020. Hier können Sie Folge für Folge nachlesen, wen es diesmal getroffen hat.

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Folge 15

Alle fünf verbliebenen Kandidaten absolvieren gemeinsam erfolgreich die Dschungelprüfung. Doch die Harmonie hält nicht lange. Danni Büchner lästert im Interview über Sven Ottke und Markus Reinecke, daraufhin verliert der frühere Box-Weltmeister völlig die Nerven. "Verrecken soll sie", schimpft Sven.

Doch Danni und Sven werden noch ein bisschen länger miteinander auskommen müssen, denn die Zuschauer wählen die beiden Streithähne zusammen mit Prince Damien ins Finale. Ausgeschieden sind kurz vor dem Ziel hingegen Raúl Richter und Markus Reinecke.

Diese Kandidaten stehen "Dschungelcamp"-Finale:

Danni Büchner

Sven Ottke

Prince Damien

Folge 14

Danni Büchner, die sich in der ersten Woche noch wegen ihrer vielen Dschungelprüfungen als Opfer geriert hatte, wählt sich nun selbst rein. "Ich habe mich selber nominiert, weil ich euch vermisst habe", erklärt sie den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Doch der Schuss geht nach hinten los: Gemeinsam mit Prince Damien holt Danni keinen einzigen Stern, was ehrlicherweise voll auf ihre Kappe geht. Abend wird im "Dschungelcamp" dann viel geweint, denn es gibt die obligatorische Post von den Liebsten.

Bei der Verkündung des Rauswurfs gibt es eine kleine Überraschung: Die Zuschauer haben offenbar genug von Elena Miras, die im Camp für die Krawall-Unterhaltung zuständig war, viele am Ende aber wohl nur noch genervt hat. Somit ist Danni nun die einzige Frau im Camp. Ob es in den letzten Tagen im Dschungel nun ganz harmonisch (und langweilig) zugeht ..?

Diese Kandidaten sind weiter im "Dschungelcamp" dabei:

Danni Büchner

Sven Ottke

Raúl Richter

Markus Reinecke

Prince Damien

Folge 13

Kleine Flasche, große Wirkung: Als Raúl Richter versehentlich Elena Miras' Trinkflasche mit zur Dschungelprüfung nimmt, eskaliert die temperamentvolle Schweizerin. Elena findet das nämlich "richtig ekelhaft" und tut ihre Meinung gewohnt lautstark kund. "Mach dich vom Acker", so die Reaktion des genervten Sven Ottke. "Mach du dich vom Acker", kontert Elena eloquent. Später bekommt Elena einen ihrer berühmten Heulkrämpfe wegen der fiesen Falschheit der "Dschungelcamp"-Bewohner und wird ausgerechnet von Danni Büchner getröstet. Prince Damian gerät zwischen die Fronten, weil er durchaus auch der Meinung ist, Elena würde ein bisschen übertreiben, sich aber nicht traut, dass auch Elena zu sagen. Ups.

Bei der Verkündung müssen diesmal Markus Reinecke und Claudia Norberg (beide zum ersten Mal) zittern. Am wenigsten Anrufe hat Claudia bekommen. Sie muss das "Dschungelcamp" also verlassen. Damit sind Elena und Danni die einzig verbliebenen Frauen im Camp.

Diese Kandidaten sind weiter im "Dschungelcamp" dabei:

Danni Büchner

Elena Miras

Sven Ottke

Raúl Richter

Markus Reinecke

Prince Damien

Folge 12

Während Elena Miras und Prince Damien Sonja Kirchbergers Auszug mit Bestürzung aufnehmen, scheint dieser dem Rest der Dschungelcamper herzlich egal zu sein. Grüppchenbildung wie bei einem kriselnden Bundesligisten ... Doch so richtig mag der Streit in dieser Folge nicht zu eskalieren. Weder die leichte wie langweilige Dschungelprüfung (Claudia Norberg und Prince Damien holen sechs Sterne) noch die eigentlich vielversprechende Schatzsuche mit Elena, Danni Büchner und Markus Reinecke bringt Pfeffer ins "Dschungelcamp". Also ahndet RTL kurzerhand eine Reihe an Regelverstößen, was dazu führt, dass den "Dschungelcamp"-Bewohnern ihre Luxusartikel weggenommen werden. Daraufhin zicken sich Elena und Sven Ottke kurz an. Nicht gerade oscarwürdig, aber immerhin ...

Dann heißt es wieder: Wer muss raus? Wer darf bleiben? Zittern müssen diesmal (mal wieder) Raúl Richter und Anastasiya Avilova. Der "GZSZ"-Star kann sich erneut retten, Anastasiya muss das "Dschungelcamp" verlassen, trägt das aber mit fast schon provokanter Fassung.

Diese Kandidaten dürfen weiter im "Dschungelcamp" bleiben:

Danni Büchner

Elena Miras

Claudia Norberg

Sven Ottke

Raúl Richter

Markus Reinecke

Prince Damien

Folge 11

Eine verpatzte Dschungelprüfung, eine abgebrochene Schatzsuche und endlich ein deftiger Streit: Am elften Tag geht es hoch her im "Dschungelcamp". Sven Ottke, Raúl Richter, Markus Reinecke und Anastasiya Avilova müssen gemeinsam (in höchst albernen Feenkostümen) zur Prüfung antreten. Da Zielen und Fangen nicht zu ihren Stärken zählen, kommen am Ende nur zwei Sterne dabei heraus. Ein später Triumph für Danni Büchner, den diese im Dschungeltelefon genüsslich auskostet. Danach muss sie mit Markus und Sonja Kirchberger zur Schatzsuche antreten, die wegen eines Gewitters aber ins Wasser fällt. Stattdessen geht es für das Trio ins Dschungeltelefon, wo Sonja und Markus Danni die Meinung über deren "Danni-Show" geigen. Man könne schließlich auch leise trauern und jeder im Camp hätte die Geschichte über Dannis toten Mann Jens Büchner nun schon etwa zwölf Mal gehört. Die Vorwürfe treffen Danni hart, sie will das "Dschungelcamp" verlassen, überlegt es sich nach einem Kriegsrat mit Anastasiya und Claudia Norberg aber doch nochmal anders.

Dann geht es an die Verkündung. Wer muss diesmal das "Dschungelcamp" verlassen? Für Sonja Kirchberger und Raúl Richter heißt es "Ihr müsst zittern". Sonja hat die wenigsten Anrufe bekommen, für sie geht es raus aus dem Dschungel und zurück ins Hotel. War sie gegenünber Danni aus Sicht der Zuschauer dann doch zu hart? Sonja trägt ihren Rauswurf mit Fassung, Elena Miras erleidet dagegen einen Heulkrampf. Für sie war Sonja offensichtlich eine wichtige Bezugsperson.

Diese Kandidaten dürfen weiter im "Dschungelcamp" bleiben:

Danni Büchner

Elena Miras

Claudia Norberg

Anastasiya Avilova

Sven Ottke

Raúl Richter

Markus Reinecke

Prince Damien

Folge 10

Schwere Schlappe für Sonja Kirchberger und Prince Damien in der Dschungelprüfung: Da es an handwerklichen Grundkenntnissen mangelt (Was ist ein Schraubenzieher, wie sieht ein Ibusschlüssel aus, etc.), holen die beiden Prüfungsdebütanten lediglich einen Stern. Viel mehr passiert dann auch nicht in dieser Folge. Anastasiya Avilova berichtet von einem fiesen Ex-Freund und Elena Miras möchte das Camp verlassen, wird aber von Prince Damien zum Bleiben überredet. Das dramaturgische Highlight soll diesmal also die Verkündung sein, wen die Zuschauer aus dem Camp gewählt haben - bis sich auch diese als Nullnummer herausstellt. Anastasiya Avilova und Raúl Richter müssen zwar zittern, doch RTL hat alle veräppelt: Wegen des frühen Aus' von Günther Krause muss diesmal kein Kandidat das "Dschungelcamp" verlassen.

Weiter im "Dschungelcamp" mit dabei sind damit:

Danni Büchner

Elena Miras

Claudia Norberg

Anastasiya Avilova

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Raúl Richter

Markus Reinecke

Prince Damien

Folge 9

Marco Cerullo hat an seinem frühen Aus ganz schön zu knabbern. "Da war der weiche Marco wohl zu weich", sagt er niedergeschlagen bei seinem Auszug aus dem "Dschungelcamp". Währenddessen hat Danni Büchner endlich prüfungsfrei - geschlossen wählen die Camper den Trödelexperten Markus Reinecke in die "Dschungelprüfung". Markus muss die Prüfung absolvieren, die Danni Büchner nach wenigen Sekunden abgebrochen hatte. Er hat weniger Probleme und holt im "Gefahrenstuhl" acht Sterne. Anastasiya Avilova, die am Vortag dem Aus nur denkbar knapp entgangen war, muss diesmal noch nicht einmal zittern. Das müssen hingegen Toni Trips und Raúl Richter. Am Ende trifft es Toni, die völlig fassungslos ist: "Was???", fragt sie entgeistert und fängt an zu weinen. Die Mit-Camper müssen die Sängerin trösten.

Weiter im "Dschungelcamp" mit dabei sind damit:

Danni Büchner

Elena Miras

Claudia Norberg

Anastasiya Avilova

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Raúl Richter

Markus Reinecke

Prince Damien

Folge 8

Zum letzten Mal absolvieren Danni Büchner und Elena Miras gemeinsam die von den Zuschauern auferlegte Dschungelprüfung. Neun Sterne holen die beiden - ihre erfolgreichste Ausbeute. Doch von nun an entscheiden die Zuschauer nicht mehr darüber, wer in die Prüfung muss, sondern wer das "Dschungelcamp" verlassen muss. Wer die wenigsten Anrufe bekommt, muss gehen. Zum Auftakt müssen Anastasiya Avilova und Marco Cerullo zittern. Marco, bekannt aus "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise", hatte zwar zwischendurch gejammert, dass er es im "Dschungelcamp" nicht mehr aushalte, doch als er nun von den Zuschauern rausgewählt wird, ist er doch ziemlich enttäuscht. Anscheinend hat man es als männlicher "Bachelor in Paradise"-Kandidat bei den "Dschungelcamp"-Zuschauern schwer, denn im Vorjahr war es Domenico De Cicco, der als Erster rausgewählt wurde.

Weiter im "Dschungelcamp" mit dabei sind damit:

Danni Büchner

Elena Miras

Claudia Norberg

Toni Trips

Anastasiya Avilova

Sonja Kirchberger

Sven Ottke

Raúl Richter

Markus Reinecke

Prince Damien

