| Datingshow bei RTL II

In der Datingshow "Love Island" heißt es: keine Zeit verlieren. Schon nach einem 30-sekündigen Kennenlernen wird hier von "Beziehung" gesprochen. In der ersten Folge ergaben sich fünf Paar-Konstellationen, doch die wurden teilweise schon wieder gesprengt. Wer ist mit wem "zusammen"? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die Paare von "Love Island" 2018 (Stand: 8. Folge)

Marcellino (25) und Julia (22)

Zusammen seit: Folge 4

Marcellino hat das Konzept der Sendung verstanden und probiert einfach mal aus. Nach drei Folgen mit Sabrina wählte er in Folge 4, da stand die zweite offizielle Paarungszeremonie (ein schönes Wort übrigens) an, Julia. Die war bis dato mit Yanik verbandelt gewesen. In Wahrheit scheint sein Herz aber Kumpel Tobias zu gehören. Bros before Hoes...

Till (29) und Sabi (27)

Zusammen seit: Folge 5

Der Bademeister - laut eigener Aussage halb Mensch, halb Schwanz, musste sich zwischen Sabi und Sabrina entscheiden. Seine Wahl fiel auf die Blondine, Sabrina musste daraufhin die Insel als Erste verlassen. Doch so richtig gefunkt hat es bei Till auch bei Sabi nicht, wie er offen zugibt.

Yanik (31) und Janina (23)

Zusammen seit: Folge 7

Er habe das Problem dass sich Frauen sofort in ihn verlieben, ließ Yanik in einem Interview vor dem Start der 2. Staffel wissen. "Weil ich kein Arschloch bin." Nach Julia und Lisa darf nun schon die dritte Frau ihr Glück versuchen. Neuzugang Janina wählte Yanik bei der dritten "Paarungszeremonie" und schoss Lisa ins Abseits. Die vergoss bittere Tränen.

Sebastian (24) und Jessica (22)

Zusammen seit: Folge 7

Auch Sebastians Frauenzähler steht auf drei. Schweizerin Jessica, die auf der Insel die große Liebe finden will, entschied sich für den Studenten der Energiewirtschaft. Für Finnja hieß das: Pech gehabt. Sie musste die Insel als zweite verlassen.

Die Singles

Lisa wirkt einsam und verlassen. Die gute Nachricht für die Blondine: Es sind neue Männer im Anflug. Natascha und Tobias, das Traumpaar seit Folge 1, hat sich getrennt. Doch ein Liebes-Comeback scheint alles andere als ausgeschlossen. Bei Tracy und Victor gibt es dagegen wenig Hoffnungen. Für den Surfer-Boy mit französischem Akzent könnte es eng werden, wenn die zwei neuen Kerle einziehen.