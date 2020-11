Mütter, Väter, Kinder im Stress – ARD-Doku: Familien an der Belastungsgrenze

Immer mehr Mütter leiden an Burn-out. Doch auch die Väter und Kinder sind häufig nah an der Belastungsgrenze. Warum ist das so?

Nein, die Angaben erscheinen nun wirklich nicht schön. Nach Berichten des Müttergenesungswerks soll die Anzahl der Mütter mit Burn-out, Schlafstörungen, Angstzuständen und chronischen Kopfschmerzen in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent gestiegen sein. Aber auch Väter balancieren in diesen Zeiten hart an der Belastungsgrenze entlang. Nach einer Familienstudie der AOK fühlen sich 40 Prozent der Väter überlastet. Sogar noch schlimmer trifft es die Kinder. 82 Prozent der Heranwachsenden zeigten Stresssymptome, so jedenfalls die Uni Bielefeld.

Im Film von Diana Löbl und Peter Onneken erklären Experten wie Birgit Langebartels, warum gerade Familien immer häufiger nicht mehr mit einem Alltagsleben zurechtzukommen scheinen. Die Psychologin sagt: "In unserer Gesellschaft geht der Wunsch nach Selbstoptimierung und Perfektionismus bis tief in die Familie hinein. Sie spiegeln die Sehnsucht unserer Zeit danach, dass immer alles jederzeit möglich ist."

Der zweifache Vater Boris beispielsweise hat einen sehr hohen Anspruch an sich. Er wolle der beste Papa sein, gibt er zu. Doch allein dieses Vorhaben reicht ihm nicht. Der Mann will zu Hause und bei der Arbeit alles geben. Seine Maxime lautet, "das Beste aus meinem Leben herausholen". Dafür nimmt Boris einiges in Kauf. In manchen Nächten schläft er nur drei bis vier Stunden. Das letzte Mal mit einem Freund unterwegs war das über alle Maßen beruflich engagierte Familienoberhaupt vor drei Jahren. Boris aber will auf die Situation reagieren. Er blickt nicht ohne Zuversicht in die Zukunft: "Ich will, dass meine Kinder später von mir sagen, dass ich ein toller Papa gewesen wäre – der Beste!"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH