Countdown-Sendung auf RTL

Sonja Zietlow zählt 25 verrückte Geschichten

Von Andreas Schöttl

In einer ersten von vier neuen Folgen zeigt RTL-Moderatorin Sonja Zietlow "Die 25 verrücktesten Geschichten, die das Leben schrieb".

Ist Ihnen der Name Sarina Nowak noch bekannt? Die damals 16-Jährige versuchte sich 2009 als Kandidatin in der sechsten "GNTM"-Staffel. Doch sie scheiterte – und wurde dennoch zum "Topmodel". Für "Model-Mama" Heidi Klum war das Mädchen zu schüchtern und unerfahren, Nowak wurde nur Sechste. In der neuen Ausgabe ihrer Countdown-Sendung bei RTL erklärt Moderatorin Sonja Zietlow, wie aus der Schlappe ein Glücksfall wurde.

Nach ihrem Aus bei Heidi Klum pfiff Nowak auf den Magerwahn in der Modewelt und startete als Model erst richtig durch. Heute sahnt die 24-Jährige vor allem in den USA die Mega-Jobs ab. Mit nun Konfektionsgröße 42 statt zuvor 34 ist Nowak zu einem gefragten Plussize-Model geworden. "Seit meinen Tagen bei 'GNTM' habe ich 25 Kilo zugenommen", erzählt die erfolgreiche Selbstvermarkterin zufrieden. Irgendwie passt diese Zahl wie perfekt sitzende Jeans an weiblichen Rundungen zur Countdown-Show von Sonja Zietlow.

Quelle: teleschau – der Mediendienst