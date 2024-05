Prequel-Serie "Dune: Prophecy": Rückkehr zum Wüstenplaneten!

Nachdem David Lynch ("Twin Peaks", "Mulholland Drive") mit seiner Verfilmung der Stoffes von Science-Fiction-Autor Frank Herbert 1984 einen veritablen Flop landete, lockten die von Denis Villeneuve ("Arrival", "Blade Runner 2049") verantwortete Neuauflage "Dune" sowie die Fortsetzung "Dune: Part Two" Millionen Menschen in die Kinos. Ein dritter Teil folgt.

Weitere Geschichten rund um den Wüstenplaneten Arrakis sollen fernab der großen Leinwand erzählt werden – unter anderem in Form einer Prequel-Serie. Erste Einblicke in "Dune: Prophecy", so der Titel des Projekts, gewährt schon jetzt ein Trailer, der erneut beeindruckende Visuals im "Dune"-Universum in Aussicht stellt.