Fenerbahce - Eintracht Frankfurt: Übertragung und Livestream – alle Infos

Eintracht Frankfurt steht in der Europa League schon sicher in der K.o.-Phase, durch den Gruppensieg würden die Hessen aber direkt ins Achtelfinale einziehen. Die Aufgabe bei Fenerbahce Istanbul wird aber nicht leicht. Doch wo kann man das Spiel sehen? Hier finden Sie die Infos zur Live-Übertragung.

Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt im Livestream

Den ersten Matchball auf den Gruppensieg hat das Team von Oliver Glasner vergeben. Im Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul bekommen die Hessen nun eine weitere Chancen, sich den Gruppensieg und somit das Achtelfinalticket zu sichern. Frankfurt reicht ein Unentschieden. Sollte die Eintracht im Fernduell mit Olympiakos Piräus den Kürzeren ziehen – die Griechen liegen zwei Punkte hinter den Frankfurtern und haben den direkten Vergleich verloren – müsste Frankfurt in die Zwischenrunde gegen einen Gruppendritten aus der Champions League.Das Spiel der Eintracht in Istanbul ist am 9. Dezember als Livestream bei RTL+ (TVNOW) zu sehen. Der Streaming-Anbieter der RTL-Gruppe zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Europa League und der neu geschaffenenen Conference League. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.