"Bauer sucht Frau"-Paar: Das ist aus Narumol und Josef geworden

Seit 2005 verkuppelt RTL in der Reality-Show „Bauer sucht Frau“ Landwirte. Obwohl sich in der Sendung zahlreiche Paare gefunden haben, erweckte kaum eines ein derartiges öffentliches Interesse wie Narumol und Josef.

Das Leben vor „Bauer sucht Frau“ Josef Unterhuber, der in den Medien lediglich als Bauer Josef bekannt ist, stammt aus Pittenhart in Oberbayern. Dort wuchs er auf dem Bauernhof seiner Eltern auf. Als diese starben, übernahm er den Hof. Seine heutige Frau Narumol David kam 1965 im Süden Thailands zur Welt. Nach ihrem Schulabschluss wurde sie zur Geschäftsführerin des elterlichen Gemüseladens. Mit 18 Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter, als sie ihren Sohn Jack bekam. Bald darauf bereiste sie Deutschland, wo sie sich in einen Mann namens Günther verliebte. Seinetwegen blieb sie in Deutschland, heiratete ihn und bekam mit ihm Tochter Jenny. Allerdings starb Günther nach 17 Jahren Ehe an Krebs.

Das Kennenlernen im TV Ende 2009 nahmen Josef und Narumol an „Bauer sucht Frau“ teil. Er stellte sich als „frommer Milchbauer aus dem Chiemgau“ vor, sie wurde in der Show als „fröhliche Thailänderin“ bezeichnet. Schnell entwickelten sich die beiden zu Lieblingen der Zuschauer, was vor allem an Narumols sprachlichen Eigenheiten lag. Denn zuweilen ist sie schwer zu verstehen oder produziert unfreiwillig witzige Sprüche. Legendär ist beispielsweise ihr Bonmot „Ich bin fick und fertig“. Im Laufe der Dreharbeiten von „Bauer sucht Frau“ verliebten sich Josef und Narumol ineinander. Als Narumol gefragt wurde, ob sie irgendwann Kinder mit Josef haben will, antwortete sie: „Ja, wenn du dat schaffst.“ Auch an diesen Spruch erinnern sich viele Fans gerne.

Familienglück mit gemeinsamem Kind 2010, also nur ein Jahr nach ihrem Kennenlernen, heirateten Josef und Narumol in Bayern. Ein weiteres Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Jorafina zur Welt. Selbstverständlich lebt die Familie auf Josefs Hof im Chiemgau. Narumol machte später ihr Hobby zum Beruf und schneiderte Dirndl. Zudem war sie in weiteren TV-Shows zu sehen. So nahm sie 2021 an „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ teil, wo sie unter anderem gegen Claudia Obert, Leon Machère und Loona antrat. Ebenfalls 2021 war Narumol Kandidatin bei „GRIP – Promi Kart Masters“.

Im Spätsommer 2022 strahlte RTLZWEI die Sendung „Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!“ aus. Darin hielt Josef ein zweites Mal um die Hand von Narumol an. Der Hintergrund war, dass Narumol von einer Hochzeit nach thailändischer Tradition träumte. Nicht zuletzt war dies ihrem damals 79 Jahre alten Vater Somphotnopparat wichtig. Obwohl er sieben Kinder hat, heiratete keines nach den Traditionen ihres Heimatlandes. In den vier Folgen der Sendung wird das Paar von Kameras dabei begleitet, wie es die Hochzeit vorbereitet. Diese soll auf dem Hof der Familie stattfinden. Trotzdem reisen Josef, Narumol und die Töchter Jenny und Jorafina nach Thailand. Dort treffen sie Narumols Sohn Jack und beschaffen ein Hochzeitskleid für Narumol sowie typische thailändische Dekoration. Zudem bittet Josef bei Narumols Vater um den Segen für die Hochzeit und besorgt in Bangkok ein Geschenk für seine Frau.