Jan Böhmermann platzt in „Giovanni Zarrella Show“ - Überraschung in Sendung

Adaption der britischen Miniserie "Innocent"

"Unschuldig – Der Fall Julia B.": Nach dem Freispruch

In zwei Teilen erzählt der spannende Krimi von einer unschuldig verurteilte Mörderin, die nach ihrer Haftentlassung in ihr altes Leben zurückmöchte. Emily Cox überzeugt in der Rolle der Lehrerin Julia Brandt, die ihren Schüler umgebracht haben soll.

