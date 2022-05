Maischberger: Hubertus Heil wehrt sich gegen Kritik am Entlastungspake

Programmänderung

Amoklauf an Grundschule erschüttert Texas – ARD sendet "Brennpunkt"

Ein 18-Jähriger tötet an einer Grundschule in Texas 19 Kinder. Der Amoklauf erschüttert die Menschen in den USA, doch immer wieder kommt es dort zu ähnlichen Taten. Die ARD arbeitet das Geschehen in einem "Brennpunkt" auf.

