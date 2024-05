Mike Cees geht bei "Prominent getrennt" auf Mitbewohner los: "Der hat kein Geld, keine Wohnung, keiner liebt ihn"

Bei "Prominent getrennt" haben sich weitere charakterliche Züge aufgetan, die erneut für Staunen sorgten. Das Verhalten von Nico Legat wurde von seinen Mitspielern als "dreckig und falsch" bezeichnet. Kein Problem für den Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat. Der rühmte sich sogar damit, "Leute hintergangen" zu haben.

"Mike, hast du was dagegen, wenn ich Michelle küsse?" Halbzeit bei "Prominent getrennt" – und, auweh, "es liegt alles in Nicos Hand". Doch Chiara hatte recht: Bei der bevorstehenden zweiten Nominierung in der "Villa der Verflossenen" war Nico Legat das Zünglein an der Waage.

Weil der Promi-Sohn ein doppeltes Spiel spielte und sowohl Mike als auch Max und Tommy Loyalität zugesichert hatte, entschied er allein, wessen Plan aufgehen würde. Die aus Max und Tommy bestehende "Bro-Schaft" sah vor, dass Lukas und Chiara die Show verlassen. Mike hingegen hatte zuletzt mit Nachdruck darum geworben, Max des Hauses zu verweisen ("Ich hab schon Geld gewechselt, dass ich ihm ein bisschen was fürs Taxi geben kann").

Ohne zu ahnen, dass Mike bereits auf seinen Untergang hinfieberte, baute Max seine Position als Persona non grata im Hause Cees noch weiter aus und fragte seinen Mitbewohner scherzhaft: "Mike, hast du was dagegen, wenn ich Michelle küsse?" Hatte er. "Ich will nicht, dass du so einen an deiner Seite hast. Kannst dir ja nix leisten im Leben. Was fährst du für ein Auto? Hast du eine Eigentumswohnung?", polterte der sichtlich nicht zu Scherzen aufgelegte Mike los. "Wir sind hier nicht bei 'Bums on the Beach' oder wie die alle heißen. Peinlich hoch zehn!"

Mit derart geballter Antipathie hatte Max nicht gerechnet. "Warum bist du denn so auf einmal?", wollte er von seinem wutentbrannten Mitspieler wissen und stellte klar: "Das war einfach nur ein Scherz." Mit seinem Erklärungsversuch stieß Max bei seinem Gegenüber jedoch auf taube Ohren. "Für diese Frage wirst du Konsequenzen tragen, mein Freund. Du bist ein überheblicher Schnösel und hast im Leben nichts geleistet", wetterte Mike weiter. "Der hat kein Geld, keine Wohnung, keiner liebt ihn. Ich lach den aus, der ist ne Witzfigur! Ist mir komplett egal, Alter!"

Nico Legat zeigt im Interviewraum sein wahres Gesicht Gänzlich egal schien Mike der augenzwinkernde Flirtversuch dann aber doch nicht zu sein. "Entschuldige dich doch einfach, du Hampelmann", forderte er von Max. Der kam dieser nicht allzu höflich formulierten Bitte sogleich nach und bat Michelle um Verzeihung. In Mikes Augen ein voller Erfolg: "Behandelt dich ein Ar...loch draußen sch...e, bin ich der Erste, der da ist", rühmte er sich gegenüber seiner Ex-Partnerin. Michelle: "Mit dir hat man immer Grenzerfahrungen."

Als Grenzerfahrung entpuppte sich auch ein klärendes Gespräch zwischen Nico und Sarah. "Du warst für mich als Mensch da. Nicht als 'Sohn von', und das kenn ich halt eigentlich nicht", weinte sich der "Sohn von" Ex-Fußballprofi Thorsten Legat bei seiner Verflossenen aus. "Das mit dir war richtige Liebe", beteuerte Nico, der Sarah ein Jahr zuvor bei "Temptation Island" vor laufender Kamera mit einer anderen Frau betrogen hatte. Für Sarah war die Sache durch ("Sagt er zu seiner nächsten Partnerin wahrscheinlich auch"), Nico hingegen zeigte sich nach der Aussprache so geknickt wie nie zuvor.

Trost fand der schluchzende Reality-Star bei seinem "Bruder" Mike. "Mein Vater hat einfach viel Schuld daran, dass ich so bin, wie ich bin. Ich kann nicht mehr", gestand Nico unter Tränen. Mike gab sich vordergründig empathisch und schloss seinen niedergeschlagenen Freund in die Arme. Im Interviewraum jedoch zeigte der 36-Jährige sein wahres Gesicht: "Es kostet viel Zeit und Energie, sich diesen Schwachsinn anzuhören."

"Ich finde es dreckig und falsch" Auch im Hinblick auf die anstehende Nominierung hatte Mikes Freundschaft mit Nico klare Grenzen: "Sollte einer abweichen, kracht es hier heute gewaltig." Doch Nico spurte brav. "Ich habe leider erst durch Sarah verstanden, worum es hier eigentlich geht. So ist die Nominierung, so ist das Game", holte er aus, als er seinem Kumpel Max bei der abendlichen Rauswurf-Zeremonie den "Todesstoß" versetzte. "Ich will Ehrlichkeit, ich will Straightheit und ich will die Paare bis zum Ende hier haben, die sich entwickeln möchten." Letzteres sah Nico bei Max und dessen Ex-Freundin Luisa nicht gegeben.

"Ich finde es dreckig und falsch. Nico konnte mir ja nicht mal in die Augen schauen", empörte sich der geschasste "Make Love, Fake Love"-Star. "Dass du dann doch so ein Messer in den Rücken gerammt bekommst von einem vermeintlichen Freund, ist sehr schade." Auch Tommy konnte kaum fassen, dass Nico ("kleiner Wi...er") den zuvor vereinbarten Dreier-Pakt gebrochen hatte: "Wir hätten uns nicht auf ihn verlassen sollen. Einmal Betrüger, immer Betrüger."

Betrug hin oder her: Nicos Gewissen war rein. "Es war abgewi...t, aber es war ehrlich", resümierte er und blieb seiner Linie treu: "Ich hab die Leute hintergangen, aber es hat mich schon ein bisschen aufgegei..." Auch Mike lachte sich ins Fäustchen: "Ich bin ein bisschen stolz auf meine Leistung. Es hat genau einen Tag gedauert, hier Unruhe zu machen."