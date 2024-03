"Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof": TV-Kritik zum RTL-Krimi

Die erste Verfilmung eines "Miss Merkel"-Bestsellers von RTL war ein voller Erfolg. Nun folgt der zweite Teil, in dem die Ex-Kanzlerin einen Mord auf dem Friedhof aufklären muss.

Es klingt nach einer Win-win-Situation, auf die sich Bestsellerautor David Safier ("28 Tage lang") in der Zusammenarbeit mit RTL eingelassen hat. Seine geniale Idee, Altkanzlerin Angela Merkel eine fiktive Rentnerinnen-Biografie als Privatermittlerin in der Uckermark anzudichten, ist mit der Buchreihe "Miss Merkel" voll eingeschlagen. Vor einem Jahr ist bereits die Verfilmung von Band eins, "Mord im Schloss", vor 3,12 Millionen Zuschauern bei RTL gelaufen, mit dem Buch erreichte der Bremer Schriftsteller Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Seitdem gibt es jedes Jahr einen neuen Roman – mittlerweile sind es drei – und RTL kann sie mit kleinem Sicherheitsabstand von ein bis anderthalb Jahren verfilmen. Nun ist erst mal Fall zwei dran: "Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi: Mord auf dem Friedhof" lässt die Altkanzlerin beim Spaziergang mit Mops Helmut (im Buch hieß er "Putin", doch der taugt nicht mehr zum Schmunzeln) eine Leiche auf dem Friedhof entdecken. Es ist der Gärtner, der dort mit den Füßen nach oben im Mutterboden steckt. Doch wer hatte Interesse daran, den stillen Einzelgänger loszuwerden?

Weil die örtliche Polizei unter Kommissar Hannemann (Sascha Nathan) wie immer die Hände in den Schoß liegt, muss die Polit-Entscheiderin von einst nun auch in Klein-Freudenstadt die Dinge regeln. Unterstützt von Ehemann Joachim Sauer (Thorsten Merten) und Personenschützer Mike (Tim Kalkhof) geraten zwei verfeindete Bestattungsunternehmer in den Fokus von Merkels Ermittlungen.