"Münchner Geschichten": Wiedersehen mit Helmut Dietls Kultserie

Um Sprüche und münchnerische Hinterkünftigkeit ist der bei seiner Oma im damals noch kleinstädtischen Vorstadtviertel Lehel ("Lächl") lebende Tscharlie genauso wenig verlegen, wie der spätere Monaco Franze. Das Viertel wird gerade gentrifiziert, die Oma soll ausziehen, in ein Viertel, das aussieht, "wie wenn's gar ned in München wär".

Günther Maria Halmer und die große Therese Giehse belauern sich in der Wohnküche ihrer Fünf-Zimmer-Wohnung in doppelbödigen, teils hinterfotzigen Dialogen, umgeben von einem hochkarätigen Ensemble, von Michaela May bis Gustl Bayrhammer, Ruth Drexel, Hans Brenner oder Karl Obermayr. Dem Kritiker-Urteil: "Da stimmt jeder Ton, nicht nur der Dialekt" ist bis heute nichts hinzuzufügen. Es ist ebenso zutreffend wie der Tscharlie-Spruch "Ziel macht unfrei!", auf die ewigen Bahamas-Träume seines Makler-Freundes (Kurt Raab) gemünzt. Der Tscharlie reitet lieber durchs Siegstor just nach Sacramento.