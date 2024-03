RTL's "Die Passion" erntet Spott: Peinliche Modernisierung?

Vor zwei Jahren sorgte "Die Passion" bei RTL bei ihrer Premiere für Schlagzeilen: Denn die zeitgenössische Version der Passionsgeschichte Jesu Christi, nachgestellt mit deutschen Casting-, Schlager und Soapstars in der Essener Innenstadt und "erzählt" von Thomas Gottschalk, fuhr zwar eine solide Quote ein. Zahlreiche TV-Kritiker ließen jedoch kein gutes Haar an der Inszenierung, das überwiegende Urteil auf Social Media war schlichtweg vernichtend.

Nachdem das TV-Event im letzten Jahr pausierte, unternahm der Kölner Sender nun einen neuen Anlauf. Diesmal wurde die Handlung in die nordhessische Stadt Kassel verlegt, auch die Besetzung wurde ausgetauscht: Statt Alexander Klaws war KiKA-Moderator Ben Blümel war in der Rolle des Jesus zu sehen, während Hannes Jaenicke den Part des Erzählers von Thomas Gottschalk übernahm. Nadja Benaissa, bekannt von den No Angels, schlüpfte in die Rolle der Maria, und Jimi Blue Ochsenknecht gab den Judas. Vor allem letzterer stand am Mittwochabend im Zentrum des Spotts, viele Zuschauer machten sich über Ochsenknechts angeblich fehlendes Talent lustig: "Judas war nicht nur böse, er war auch ein schlechter Rapper", lautete einer von vielen negativen Kommentaren auf der Plattform X.