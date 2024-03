TV-Highlights an Ostern 2024: Von Karfreitag bis Ostermontag

Änderung im TV-Programm

Starke Konkurrenz: Finale von "The Masked Singer" wird verschoben

Sechs neue Folgen "The Masked Singer" stehen in Kürze bei ProSieben an. Zwischen Halbfinale und Finale wird allerdings eine ungewöhnlich große Lücke klaffen. Hintergrund ist ein besonders populäres Konkurrenzprogramm.

