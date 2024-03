TV-Programm an Ostern 2024: Alle Highlights im Überblick

Fernsehkritik im Podcast

Gottschalk kritisiert Altersunterschied: "Johannes B. Kerner wird scheitern"

Thomas Gottschalk äußert in seinem Podcast "Die Supernasen" klare Zweifel am Beziehungsmodell von Johannes B. Kerner, der eine deutlich jüngere Frau geheiratet hat: "Ein 59-jähriger Mann mit einer 28-jährigen Frau" – das kann in den Augen Thomas Gottschalks nur scheitern.

MEHR