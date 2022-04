3 x 100 Euro Ostergeld gewinnen

Verlosung

Kinokarten für "Die fabelhafte Welt der Amélie" zu gewinnen

Die Filmreihe "Best of Cinema" holt Klassiker für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Am 3. Mai gibt's im Kino ein Wiedersehen mit der zauberhaften Amélie. prisma verlost 2x2 Tickets.

MEHR