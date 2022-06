Buch-Verlosung: "Mobilität für alle – auf Knopfdruck" gewinnen

Wer mobil ist, findet leichter einen Arbeitsplatz, verdient mehr und ist zufriedener. In ihrem Buch "Mobilität für alle – auf Knopfdruck" entwickeln sie das Konzept für eine klimagerechte Mobilität, mit der sich Leben und Alltag besser gestalten lassen. In einer Welt, in der man Mobilität nicht "besitzt", sondern als Dienstleistung "nutzt", lässt sich laut den Autoren das Unterwegssein neu erfinden.