"Capone": Film über den Gangsterboss zu gewinnen

Die Geschichte von Gangsterboss Al Capone ist hinreichend bekannt. Doch was passierte eigentlich, nachdem er schließlich doch im Gefängnis landete? Dieser Frage widmet sich der Film "Capone" mit Tom Hardy in der Hauptrolle.

Einst ein skrupelloser Geschäftsmann und Schmuggler, der Chicago mit eiserner Faust regierte, war Al Capone der berüchtigtste und gefürchtetste Top-Gangster Amerikas. Die Behörden konnten ihm zwar nicht wegen seiner Verbrechen habhaft werden, sehr wohl aber seiner Vergehen wegen Steuerhinterziehung. Im Alter von 47 Jahren, nach fast einem Jahrzehnt Gefangenschaft, wird er entlassen ist jedoch gesundheitlich gezeichnet und fortan nicht mehr der gleiche. Im Kreise seiner Familie versucht der kranke Patriarch die Erinnerung an die Millionen von Dollar, die er auf seinem Grundstück versteckt hatte zu bewahren. Denn das FBI liegt immer noch auf der Lauer.

Wer war der gealterte Mann hinter der Gangster-Fassade? Regisseur und Drehbuchautor Josh Trank ("Fantastic Four", "Chronicle - Wozu bist du fähig?") erzählt mit "Capone" eine abgedrehte und alles andere als gewöhnliche Biographie über das letzte Jahr im Leben des Gangsters, basierend auf wahren Begebenheiten. Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road", "The Revenant - Der Rückkehrer") verkörpert den gebrochenen Kriminellen, der körperlich und geistig am Ende ist und in einem Zustand zwischen Wahn und Wirklichkeit seinem Ende entgegensehen muss. Auch der weitere Cast kann mit bemerkenswerten Darstellern auftrumpfen: Kyle MacLachlan ("Twin Peaks"), Linda Cardellini ("Green Book") und Matt Dillon ("L.A. Crash").

prisma verlost 3x1 DVD von "Capone". Einfach bis zum 8. April 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!

