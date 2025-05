Das große Muttertags-Gewinnspiel

Mit Turntec von Busch+Müller (für E-Bikes und Räder mit passendem Akku) können Radfahrer beim Abbiegen beide Hände am Lenker lassen, denn die Blinker-Einheiten signalisieren den Abbiegevorgang. Dabei werden der Bedientaster sowie die vorderen Blinker am Lenker montiert, während die hinteren am Gepäckträger angebracht werden können. Der Gewinn versteht sich inklusive Montage beim Fachhändler. www.bumm.de