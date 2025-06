Gewinnspiel: Das große prisma Freizeitpark-Special

2 x Erlebnispark Tripsdrill prisma verlost zwei Gutscheine für eine Übernachtung mit Frühstück im „HARBR. Hotel“ in Heilbronn für zwei Erwachsene und zwei Kinder inklusive freiem Eintritt an zwei Tagen in den Erlebnispark Tripsdrill mit mehr als 100 Attraktionen und das dazugehörige Wildparadies.

www.tripsdrill.de

1 x Europa-Park Der Europa-Park, Deutschlands größter Freizeitpark, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. prisma verlost zwei Übernachtungen für vier Personen im Vier-Sterne Hotel inklusive Frühstück und Eintritt an zwei Tagen in den Europa-Park sowie einen Tag in die Wasserwelt Rulantica.

www.europapark.de

10 x Freizeitpark Plohn Der Freizeitpark Plohn im vogtländischen Lengenfeld bietet mehr als 80 Attraktionen für die ganze Familie und sechs Achterbahnen. Ein Highlight des Parks ist Ostdeutschlands höchste und schnellste Holzachterbahn „El Toro“. prisma verlost zehn Gutscheine im Wert von je 100 Euro.

www.freizeitpark-plohn.de

5 x 4 Heide Park Resort Norddeutschlands größter Freizeitpark bietet mit über 30 Attraktionen und Shows jede Menge außergewöhnliche Abenteuer für Familien mit Kindern und Action-Fans. Zu den Highlights zählt Deutschlands erster Wing Coaster „Flug der Dämonen“. prisma verlost fünfmal je vier Eintrittskarten.

www.heide-park.de

7 x Saurierpark Bautzen Zu gewinnen gibt es als Hauptgewinn zwei Übernachtungen im Best Western Bautzen inklusive Frühstück, Abendessen und Lunchpaketen sowie ein Familienticket für den Saurierpark Bautzen. Zusätzlich werden fünf weitere Familientickets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder verlost.

www.saurierpark.de

4 x 2 Elspe Festival Europas größter reiner Showund Festivalpark bietet keine Fahrgeschäfte, dafür ist der Höhepunkt des Elspe-Festival-Jahres ein Ganztagserlebnis für die ganze Familie. prisma verlost viermal je zwei Karten für die Karl-May-Festspiele mit 60 Darstellern und mehr als 40 Pferden.

www.elspe.de

Reise Laune Mit ein bisschen Glück wandert ein Urlaubsgeld in Höhe von 1 x 3000€ auf Ihr Konto!

TEILNAHMESCHLUSS: 25.7.2025

