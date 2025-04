Das große Oster-Gewinnspiel

Die neuen „Heavy Duty-Podeste“ von Wagner sind besonders geeignet für große, schwere Pflanzen überall im Innen- und Außenbereich. Die tragstarken Pflanzenständer sehen ansprechend aus, schonen Rasen, Fliesen, Dielen und Co. – und sie schützen wertvolle Kübelpflanzen vor Bodenkälte, Staunässe und Schädlingen. Verlost werden dreimal je drei Pflanzenständer. www.wagner-webshop.com

Ostern steht vor der Tür. Die perfekte Zeit, sich selbst oder den Liebsten eine Freude zu machen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise? Der Direkt-Reiseveranstalter Trendtours verlost einen exklusiven Reise-Wertgutschein in Höhe von 250 Euro. Trendtours bietet Rundum-sorglos-Reisen zu mehr als 150 Traumzielen auf der Welt. Alle Informationen dazu gibt es unter: www.trendtours.de

In ihrem Buch „Ab morgen jünger!“ präsentiert die Bestsellerautorin Nina Ruge die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie Menschen deutlich länger gesund bleiben können. In Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Forschung gibt sie Einblicke in die Zukunft des gesunden Alterns und führt Möglichkeiten vor Augen, wie das Altern verlangsamt werden kann. www.heyne.de