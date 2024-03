Das große prisma Ostergewinnspiel

2x2 „ABBAMANIA THE SHOW“

„ABBAMANIA THE SHOW“ nimmt uns mit in die 70er Jahre, als die Welt dem ABBA-Fieber verfiel und lässt die legendären Hits wie „Mamma Mia“, „Dancing Queen“, „Lay All Your Love On Me“ oder „Super Trouper“ wieder aufleben. Wir verlosen 2x2 Tickets für das Konzert in der Kölner Lanxess Arena am 21. April. www.lanxess-arena.de