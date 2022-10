Flic Flac-Weihnachtsshow: Motorengeheul und Bass

Statt leise rieselndem Schnee gibt es bei den Flic Flac-Weihnachtsshows traditionell laut heulende Motoren und wummernde Bässe. In diesem Jahr sind die X-MAS Shows sogar in drei Städten zu sehen: ab 8. Dezember in Dortmund, ab 16. Dezember in Duisburg und ab 20. Dezember in Bielefeld. Bei jeder Show können sich die Zuschauer auf tolle Künstler und ihre ganz unterschiedlichen artistischen Darbietungen und auf jede Menge Humor freuen. Weitere Informationen gibt es unter: www.flicflac.de