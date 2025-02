Gewinne 4 Tickets für "Disney On Ice" mit Meet & Greet

Den Disney-Stars ganz nah!

„Disney On Ice“ kommt mit einer neuen Show auch nach Deutschland. Auf „Mickys Abenteuerreise“ wandelt das Publikum mit Micky Maus und seinen Freunden unter anderem auf den Spuren von Mary Poppins, Vaiana oder Aladdin. Die Show ist in Hannover (28. Februar - 2. März), Stuttgart (7.-9. März), Berlin (14.-16. März) sowie Dortmund (21.-23. März) zu sehen. Die Gewinner unserer Verlosung kommen den Stars ganz nah: Bei einem Meet&Greet in einer der Freitagabend-Shows dürfen sie auf das Eis und mit den Disney-Charakteren ein Foto machen. Der Gewinner des „interaktiven Segments“ darf während der Show in Mickys Bus über das Eis mitfahren. www.disneyonice.com