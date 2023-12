Gewinne „Immer nur aufregen ist auch keine Lösung“!

Was ist gesünder, als heiter die Widrigkeiten des Alltags zu überstehen? Denn augenzwinkernd lässt sich der Ruhestand am besten aushalten. Axel Beyer plädiert in seinem neuen Buch dafür, das Leben gelassener zu sehen.

Zum Buch

Axel Beyer, ehemaliger Unterhaltungschef von ZDF und WDR hat nun sein zweites Buch veröffentlicht. Nach „Immer ausschlafen ist auch keine Lösung“, das 2021 erschienen ist, hat der mittlerweile 73-Jährige nun „Immer nur aufregen ist auch keine Lösung“ vorgelegt. Zum Erfolg seines Erstlings sagte Beyer im prisma-Interview: „Ganz viele Leute sagen mir, dass sie sich in meinem Buch wiedererkannt haben. Das freut mich natürlich sehr. Nicht in jedem Kapitel, nicht bei jeder Geschichte, aber bei ganz vielen Sachen sagen sie mir: ‚Das kenne ich‘.“ Für Beyer ist das ein großes Kompliment, denn der Ruhestand war auch für ihn Neuland, das nach klaren Strukturen verlangte. Knapp drei Jahre danach ist viel passiert, Corona war dabei nur eine der Krisen, die es einem schwer gemacht haben, gelassen zu bleiben. Axel Beyer ist sich dann auch nicht sicher: Was macht das mit einem „Senioren“ wie ihm? Wächst die Neigung, sich aufzuregen, mit dem Alter, oder hat er nur mehr Zeit, nervige Dinge zu bemerken? Denn neben den großen Krisen sind es ja auch die Kleinigkeiten, die stören: Ob Telefonwarteschleifen, Spam-Nachrichten, Beamtendeutsch, Fitnessgurus, unordentliche Treppenhäuser, die Politik im Allgemeinen und Politiker im Besonderen − Anlässe zum Aufregen gibt es genug. Und manchmal, das gibt er unumwunden zu, genießt er das sogar. Andererseits: Sich immer nur aufzuregen, schadet dem Magen, dem Herz und macht Falten. Und wer will die schon? Also lädt er die Leser lieber ein, über die Widrigkeiten des Alltags mitzulachen.