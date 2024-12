Gewinne Tickets zur Flic Flac X-MAS SHOW in Dortmund und Duisburg!

Puls und Adrenalin steigen in schwindelerregende Höhen, Faszination und Gänsehaut machen sich

breit. Denn die 13. X-MAS SHOW von Flic Flac in Dortmund hat es richtig in sich. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Premiere in Dortmund am 11.12. und 2x2 Tickets für Duisburg am 12.12.!