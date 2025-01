Gewinne das 1000-Teile-Puzzle „Der magische Hirsch“ von Ravensburger!

Magische Bilder entstehen lassen

Puzzeln macht jede Menge Spaß: Motiv „Der magische Hirsch“. Wenn nach einigem Probieren endlich das letzte Teil an der richtigen Stelle eingefügt und das vollständige Bild sichtbar ist, kann sich der Tüftler entspannt zurücklehnen und sein Werk betrachten. Wer eine Herausforderung sucht, kann mit ein bisschen Glück bei unserer Verlosung ein neues 1000-Teile-Puzzle gewinnen. Passend zum Internationalen Puzzletag am 29. Januar wartet 20-mal das Motiv „Der magische Hirsch“ von Ravensburger darauf, zusammengesetzt zu werden. Umgesetzt wurde das Motiv von Illustrator Jonas Jödicke. Die komplette Produktion des Puzzles erfolgt bei Ravensburger am Stammsitz in Süddeutschland. www.ravensburger.de