Gewinne das Buch "Die Bergretter" von Sebastian Ströbel!

Zum Buch

Sebastian Ströbel, bestens bekannt als Leitstellenleiter Markus Kofler, erzählt von seinem Leben in der Dachstein-Region, in der er sich mittlerweile zu Hause fühlt. Heri Eisl, der als erfahrener Bergretter hinter den Kulissen für die Sicherheit sorgt, berichtet von spektakulären Rettungsaktionen, aber auch von Dramen, die sich am Berg abgespielt haben. So ergibt sich - im Wechsel von Filmwelt und realer Welt - ein umfassendes Porträt der großartigen Bergwelt rund um Ramsau, die die beiden auf einer gemeinsamen Wanderung erkunden. Wir erfahren vieles über die alpine Welt um den Dachstein, die als UNESCO-Weltnatur- und Kulturerbe ausgezeichnet wurde, ihre spektakuläre Natur und auch darüber, warum Bergretter nie den Glauben an die Menschen und den Sinn ihrer Arbeit verlieren. Vorschläge für Wanderungen und Klettertouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen Lust auf einen Aufenthalt in der Region und und an den Original-Schauplätzen der Serie.