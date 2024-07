Gewinne das Kochbuch "La Cucina Romana"!

Zum Kochbuch

"La nonna di tutti" – die Großmutter aller. Das war Elena Fabrizi, besser bekannt als Sora Lella. Bekannt wurde die gebürtige Römerin in den 1950er-Jahren als Film- und Fernsehschauspielerin. In Italien kannte sie spätestens in den 80ern jedes Kind. Ihr Erbe liegt aber nicht nur in ihren unzähligen komödiantischen Rollen, sondern auch in ihrer Trattoria Sora Lella, in der sie auf der Tiberinsel traditionelle römische Gerichte servierte und ihre Liebe zu gutem Essen mit ihren Gästen teilte.