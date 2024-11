Gewinne das Rezeptbuch "Orangen"!

Zum Buch

In der Küche wird sie oft unterschätzt, dennoch ist sie so vielseitig wie kaum eine andere Frucht. Süß, säuerlich, bitter, frisch, saftig… all diese Geschmacksnuancen und noch viele mehr gelingt es der Orange auf unsere Teller zu zaubern. Jamie Schler bringt mit Rezepten wie Orangen-Risotto mit Erbsen und Pilzen, Orangen-Focaccia mit Oliven und Orangen-Grand-Marnier-Madeleines die sonnige Welt der Orangen in unsere Küchen und entführt in die Vielfalt der süßen sowie herzhaften Aromen die diese köstliche Frucht zu bieten hat.