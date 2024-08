Gewinne den Ratgeber "Die Stoffwechsel-Revolution"!

Zum Ratgeber

In Hungerphasen werden die Stoffwechselprozesse in unserem Körper von unserem Gehirn regelrecht verbogen. Der Grundverbrauch an Energie wird dadurch dauerhaft um bis zu 20 Prozent vermindert und die Verbrennung von Fettreserven kann nahezu zum Erliegen kommen. So werden Abnehmen und Gewichthalten zukünftig stark erschwert. Was in Urzeiten ein Überlebensvorteil war, wird heute zum Bumerang. Daniela Kielkowski erklärt in diesem Ratgeber, wie Sie Ihren Stoffwechsel anregen, zu einem leistungsfähigen Niveau zurückzukehren, und wie dauerhaftes Abnehmen gelingen kann. Sie zeigt einen Weg, wie man mit einer gesunden, vollwertigen Ernährung – mit vielen Kohlenhydraten – zurück zum Idealgewicht und zu einer langfristig entspannten Lebensweise findet.