Gewinne ein Plüschtier von Disney Schneemann Olaf!

Zu "Es war einmal ein Schneemann"

Was passierte eigentlich mit Olaf zwischen dem Augenblick, als Elsa ihn erschaffen hat, weil sie gerade „losließ“ und ihren Eispalast erbaute und dem Moment, als Anna und Kristoff ihn zum ersten Mal im Wald getroffen haben? Und wie hat Olaf gelernt, den Sommer zu lieben? Die Walt Disney Animation Studios erzählen in „Es war einmal ein Schneemann“ die bislang unbekannte Vorgeschichte von Olaf, dem einfühlsamen Schneemann, der Umarmungen liebt und in „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“ aus dem Jahr 2013 als auch in der Fortsetzung von 2019 alle Herzen zum Schmelzen bringt.