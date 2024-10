Gewinne ein Set bestehend aus Rückenkissen und Sitzkissen von Badesofa

prisma und Badesofa verlosen dreimal je ein Set bestehend aus Rückenkissen und Sitzkissen in den Farben Grün, Sky und Grau. Viel Glück!

Zu Hause entspannen

Ein Vollbad ist gerade im Herbst und Winter eine willkommene Entspannungsauszeit. Mit dem Badesofa-Set aus Rückenkissen und Sitzkissen, das prisma in drei Farben verlost, kann sich jeder seine Badewanne noch etwas gemütlicher machen. Dank Sandgewicht bleiben die Kissen an ihrem Platz. Übliche Badezusätze haften nicht am Gewebe. Bezug und Innenkissen sind zudem separat waschbar. Nach dem Baden trocknen die Kissen ohne Staunässe. www.badesofa.de